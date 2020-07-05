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Спикер НС РА поздравил с Днем Конституции

Спикер НС РА поздравил с Днем Конституции

Спикер НС РА Арарат Мирзоян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции, которое разместил на своей странице в Facebook.

Как  передает Арменпресс, Арарат Мирзоян отметил в своем сообщении:

«5 июля  1995 года граждане Республики Армения установили, что Республика Армения является суверенным, демократическим, социальным, правовым государством, и  власть в Армении принадлежит народу.

Эти статьи Конституции неизменны, содержащиеся в них ценности — неоспоримы, стремление и приверженность всех нас этим ценностям —  несомненна, курс нашей государственности —  неостановим.

Поздравляю всех нас с Днем Конституции".


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