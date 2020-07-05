Спикер НС РА поздравил с Днем Конституции

Спикер НС РА Арарат Мирзоян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции, которое разместил на своей странице в Facebook.

Как передает Арменпресс, Арарат Мирзоян отметил в своем сообщении:

«5 июля 1995 года граждане Республики Армения установили, что Республика Армения является суверенным, демократическим, социальным, правовым государством, и власть в Армении принадлежит народу.

Эти статьи Конституции неизменны, содержащиеся в них ценности — неоспоримы, стремление и приверженность всех нас этим ценностям — несомненна, курс нашей государственности — неостановим.

Поздравляю всех нас с Днем Конституции".