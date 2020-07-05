Музыкальное приветствие Ванадзорскому  театру со стройплощадки нового здания  театра «Амазгаин»

Принимая «Музыкальное приветствие» актеров Государственного театра кукол им. Туманяна, актеры театра «Амазгаин» им. Соса Саркисяна направили свое «Музыкальное приветствие» со стройплощадки нового здания театра «Амазгаин» Ванадзорскому государственному драматическому театру им. Абеляна.

Как передает Арменпресс, видеоклип «Музыкального приветствия» был размещен амазгаинцами на странице театра в Facebook.

«Мы посылаем наше приветствие Ванадзорскому государственному драматическому театру им. Абеляна. Предлагаем вам отправить свое приветствие по цепочке - от театра к театру. Фома приветствия свободная. #Мывсевместе#Даздравствуетармянскийтеатриегобудущее», - такой записью артисты сопроводили видеоклип.

Авторами «Музыкального приветствия» являются молодые актеры Театра кукол. В рамках этой инициативы они хотят напомнить, что все представители театрального мира - одна семья, крепкая и всесильная вместе. «Музыкальное приветствие» будет регулярным.