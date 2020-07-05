Председатель ВСС поздравил по случаю Дня  Конституции

Председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Об этом Арменпресс сообщили в ВСС.

В сообщении говорится:

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Конституции. Приняв Конституцию 25 лет назад, наш народ прояснил основные принципы будущего государства и придал юридическую форму своим устремлениям, утвержденным ранее - Декларацией независимости и референдумом о Независимости.

Принятие Конституции как важного события является частью истории страны с точки зрения хронологии, но по своей миссии и значению - это исторический документ. Несомненно, основным законом страны должен быть основополагающий документ, надежная и стабильная основа прогресса, которая безоговорочно закрепляет демократические ценности, права и свободы человека и полностью регулирует процесс государственного строительства.

Я убежден, что армянский народ и правительство Армении будут продолжать последовательно строить наше государство на основе демократии, социальной справедливости и гражданской солидарности. Развивая то, чего мы достигли, мы сможем построить сильную, процветающую и конкурентоспособную Армению.

Я еще раз поздравляю всех нас - с убежденностью в том, что наша Конституция еще будет служить многим поколениям граждан Армении, оставаясь самым авторитетным документом, регулирующим нашу государственную, общественную, политическую и общественную жизнь».