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Председатель ВСС поздравил по случаю Дня  Конституции

Председатель ВСС поздравил по случаю Дня  Конституции

Председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.    

Об этом Арменпресс сообщили в ВСС.

В сообщении говорится:

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Конституции. Приняв Конституцию 25 лет назад, наш народ прояснил основные принципы будущего государства и придал юридическую форму своим   устремлениям, утвержденным ранее  -   Декларацией независимости и референдумом о Независимости.

Принятие Конституции как важного события является частью истории страны с точки зрения хронологии, но по своей миссии и значению - это исторический документ. Несомненно, основным законом страны должен быть основополагающий документ, надежная и стабильная основа прогресса, которая безоговорочно закрепляет демократические ценности, права и свободы человека и полностью регулирует процесс государственного строительства.

Я убежден, что армянский народ и правительство Армении будут продолжать последовательно строить наше государство на основе демократии, социальной справедливости и гражданской солидарности. Развивая то, чего мы достигли, мы сможем построить сильную, процветающую и конкурентоспособную Армению.

Я еще раз поздравляю всех нас - с убежденностью в том, что наша Конституция еще будет   служить многим поколениям граждан Армении, оставаясь самым авторитетным документом, регулирующим нашу государственную, общественную, политическую и общественную жизнь».

 


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