Послание президента Армена Саркисяна по случаю Дня Конституции

Президент Республики Армения Армена Саркисяна направил послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые граждане Республики Армения!

Сегодня День Конституции. Сегодня мы отмечаем также День Государственных символов.

У нас есть единые символы государственности: государственный флаг, герб, гимн и одна единая Конституция.

История – не только хороший учитель, но и непроизвольный подсказчик. Она непрерывно напоминает и подсказывает, чтобы мы не забывали,

что залог достижения успеха как государство и общество в том, чтобы рука об руку, вместе строить страну;

что у нас есть прежде всего общие государственные и национальные интересы, и только потом – личные или частные;

что высшая ценность - человек;

что Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия.

Когда более чем 200 лет назад Шаамиряны написали «Западню честолюбия», мы ещё не имели государства, однако они написали «Западню честолюбия» как Конституцию будущей Армении, в мечтах надеясь, что придёт время этой армянской государственности – государственности, свободной от капканов честолюбия.

Дорогие соотечественники!

От нас требуются максимальные усилия и ответственность, дисциплина и бдительность, чтобы достойно преодолеть вызовы и двигаться вперёд. Мы обязаны быть осмотрительными, сплочёнными и предприимчивыми, чтобы иметь и передать завтрашним поколениям стабильную и развитую страну в виде сильного государства, солидарной и терпимой общественности, невредимых государственных символов: флага, герба, гимна, составляющей основу развития государства и национального единства Конституции - как мощную и во всех аспектах здоровую Армению.

Поздравляю всех нас и желаю мира, благополучия и оптимизма.

Да хранит Бог нашу Родину и всех нас!»