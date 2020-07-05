Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

COVID-19: в Арцахе  зарегистрировано 6 новых случаев 

COVID-19: в Арцахе  зарегистрировано 6 новых случаев 

По состоянию на 5 июля коронавирусная инфекция в Арцахе была подтверждена у 135  граждан, 101 из которых выздоровел.

Как  передает Арменпресс,   об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

В целом в Арцахе было проведено  2170 тестирование. COVID-19  подтвержден  еще у 6 граждан. Один из них связан с ранее подтвержденным очагом в Мартакертском районе, 2 случая – из Гадрутского района, это новый  очаг. 3 случая зарегистрированы среди медперсонала в Степанакерте. Изолированы 103 человека.

Фактически лечение  получают 34 пациента. Состояние  одного из них тяжелое, у него хронические  заболевания и двустороннее воспаление  легких. У троих состояние  средней  тяжести. Случаев  смерти в  стране  не  зарегистрировано. 

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено на 30 дней —  до 22:00 часов 11 июля 2020 года  включительно.

 

 

Лилит Демурян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации