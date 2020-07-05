COVID-19: в Арцахе  зарегистрировано 6 новых случаев 

По состоянию на 5 июля коронавирусная инфекция в Арцахе была подтверждена у 135 граждан, 101 из которых выздоровел.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

В целом в Арцахе было проведено 2170 тестирование. COVID-19 подтвержден еще у 6 граждан. Один из них связан с ранее подтвержденным очагом в Мартакертском районе, 2 случая – из Гадрутского района, это новый очаг. 3 случая зарегистрированы среди медперсонала в Степанакерте. Изолированы 103 человека.

Фактически лечение получают 34 пациента. Состояние одного из них тяжелое, у него хронические заболевания и двустороннее воспаление легких. У троих состояние средней тяжести. Случаев смерти в стране не зарегистрировано.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено на 30 дней — до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян