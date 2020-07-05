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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Президент не подпишет закон о внесении изменений в закон «О Конституционном суде»

Парламент Армении принял в первом чтении проект решения об отмене референдума

Принят проект, обеспечивающий назначение пенсии на основании завершения полномочий 3 судей КС

 

 

COVID-19: в Армении подтверждено 580 новых случаев, вылечился 451 человек

5500 тестов армянского производства уже предоставлены НЦКПЗ — комендант опубликовал важные данные

380 тестов на антитела COVID-19 у 61 медработника показали их наличие: тестирование продолжается

 

 

В Армении будут построены 3 новые больницы

 

 

Институт молекулярной биологии выполняет фундаментальные научные исследования по Covid-19

Япония предоставит Армении 3,7 млн долларов на приобретение медоборудований

Фонд “Ташир” пожертвовал 300 000 долларов сотрудникам службы скорой помощи Армении

 

 

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

В ВОЗ считают, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

В Японии началось первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях

Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые фазы клинических испытаний

 

 

Глава МИД Армении подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных заявлений

 

 

В ООН распространен доклад об осуществлении Арцахом положений протоколов к Женевским конвенциям

 

 

Арабская пресса широко осветила интервью Армена Саркисяна относительно Геноцида армян

 

 

Эммануэль Макрон направил поддерживающее письмо премьер-министру Николу Пашиняну

 

 

Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину

 

 

США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией

 

 

Экономика Армении становится все более свободной: Никол Пашинян

 

 

85% опрошенных одобряют деятельность премьер-министра Армении

Стиль работы Никола Пашиняна положительно оценивает 88,1% опрошенных

 

 

Президент подписал закон о налоге на имущество, однако считает его несвоевременным

Президент подписал закон о внесении дополнения в закон Республики Армения «Об образовании»

Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий

 

 

Арман Егоян пояснил законодательные изменения, касающиеся налога на  имущество

 

 

Парламент Армении ходатайствовал о переносе рассмотрения заявления по делу Роберта Кочаряна

 

 

Оппозиционеры подали заявление о создании комиссии по расследованию обстоятельств борьбы с COVID-19

 

 

Утверждена программа государственного содействия по стимулированию производства озимой пшеницы

 

 

Капан становится интересным для любителей экстрима: здесь будет самый длинный зиплайн

 

 

Реконструированный сад, многофункциональный центр Еревана: инвестиционная программа на $10 млн

 

 

Су-30СМ ВС Армении выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением»

 

 

Безопасность призывников важнее всего: министр обороны посетил Республиканский сборный пункт

 

 

В Армении начались единые экзамены: на экзамене по иностранному языку  участвуют 2102 абитуриента

 

 

Президент Республики Арцах представил программу на 2020-2025 гг.

 

 

Мэром Страсбурга избрана армянка по происхождению Жанн Барсегян

 

 

Мэр Парижа Анн Идальго назначила Ануш Торанян вице-мэром

 

 

Марианна Геворгян удостоилась главного приза Всемирного конкурса-фестиваля

 

 

Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей


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