«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Президент не подпишет закон о внесении изменений в закон «О Конституционном суде»
Парламент Армении принял в первом чтении проект решения об отмене референдума
Принят проект, обеспечивающий назначение пенсии на основании завершения полномочий 3 судей КС
COVID-19: в Армении подтверждено 580 новых случаев, вылечился 451 человек
5500 тестов армянского производства уже предоставлены НЦКПЗ — комендант опубликовал важные данные
380 тестов на антитела COVID-19 у 61 медработника показали их наличие: тестирование продолжается
В Армении будут построены 3 новые больницы
Институт молекулярной биологии выполняет фундаментальные научные исследования по Covid-19
Япония предоставит Армении 3,7 млн долларов на приобретение медоборудований
Фонд “Ташир” пожертвовал 300 000 долларов сотрудникам службы скорой помощи Армении
Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
В ВОЗ считают, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть
Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса
В Японии началось первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях
Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые фазы клинических испытаний
Глава МИД Армении подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных заявлений
В ООН распространен доклад об осуществлении Арцахом положений протоколов к Женевским конвенциям
Арабская пресса широко осветила интервью Армена Саркисяна относительно Геноцида армян
Эммануэль Макрон направил поддерживающее письмо премьер-министру Николу Пашиняну
Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину
США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией
Экономика Армении становится все более свободной: Никол Пашинян
85% опрошенных одобряют деятельность премьер-министра Армении
Стиль работы Никола Пашиняна положительно оценивает 88,1% опрошенных
Президент подписал закон о налоге на имущество, однако считает его несвоевременным
Президент подписал закон о внесении дополнения в закон Республики Армения «Об образовании»
Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий
Арман Егоян пояснил законодательные изменения, касающиеся налога на имущество
Парламент Армении ходатайствовал о переносе рассмотрения заявления по делу Роберта Кочаряна
Оппозиционеры подали заявление о создании комиссии по расследованию обстоятельств борьбы с COVID-19
Утверждена программа государственного содействия по стимулированию производства озимой пшеницы
Капан становится интересным для любителей экстрима: здесь будет самый длинный зиплайн
Реконструированный сад, многофункциональный центр Еревана: инвестиционная программа на $10 млн
Су-30СМ ВС Армении выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением»
Безопасность призывников важнее всего: министр обороны посетил Республиканский сборный пункт
В Армении начались единые экзамены: на экзамене по иностранному языку участвуют 2102 абитуриента
Президент Республики Арцах представил программу на 2020-2025 гг.
Мэром Страсбурга избрана армянка по происхождению Жанн Барсегян
Мэр Парижа Анн Идальго назначила Ануш Торанян вице-мэром
Марианна Геворгян удостоилась главного приза Всемирного конкурса-фестиваля
Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей
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