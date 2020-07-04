COVID-19. В Китае отмечено 3 новых случая: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире, COVID-19, превысило 11 миллионов 220 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 529 тысяч. Более 6 миллионов 364 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах, которые являются страной номер один, инфицированной этим вирусом, зарегистрировано 2.891.267 подтвержденных случаев заболевания. Число погибших здесь составляет 132.112. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире. И по количеству погибших, и по числу смертей Бразилия занимает второе место, соответственно, общее число – 1.545.458 человек, смертей - 63 295. Россия является следующей по количеству зараженных людей, в общей сложности 674,515 человек. 6 632 новых случая были зарегистрированы здесь в последний день. В результате инфекции в стране погибло 10 027 человек. Индия находится на четвертом месте, где число подтвержденных случаев заболевания достигло 651.065, а количество умерших - 18 . 695.

Испания занимает следующее место по количеству инфицированных - 297 625. Число погибших составляет 28 385 человек. Далее следует Перу, где количество подтвержденных случаев составляет 295.599. Смертность составляет 10 226 человек. Следующая страна - Чили, где общее число инфицированных достигло 288 тысяч 089 человек, число умерших - 6 тысяч 051. Соединенное Королевство занимает 8-е место по количеству инфицированных людей: 284 276 подтвержденных случаев и 44 131 смертельный случай. Мексика входит в первую десятку, занимая 9-е место по количеству зараженных людей. Число подтвержденных случаев заболевания в Мексике составляет 245 251, а число смертей - 29 843. Италия входит в первую десятку с 241 184 подтвержденными смертями и 34 833 смертельными случаями.

Китай занимает 22 место. Количество подтвержденных общих случаев увеличилось на 3. В настоящее время общее число случаев заражения в Китае достигло 83 545, из них 78 509 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 946. С момента вспышки в Грузии погибло 15 человек.

Саудовская Аравия является лидером среди арабских стран по числу инфицированных - с 201 801 подтвержденным случаем. Следующим является Катар, где число подтвержденных случаев составляет 99 183, а число смертей - 123. В Египте зарегистрировано 72 711 подтвержденных случаев заболевания, и 3201 человек умер в результате инфекции. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 50 857, а число погибших - 321. В Ливане подтверждено 1830 случаев заражения. Смертность 35. Число инфицированных в Сирии достигло 328 человек. 10 человек погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 215.