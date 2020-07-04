Полиция проводит мониторинг в местах изоляции, на ритуальных мероприятиях

В целях обеспечения выполнения требований коменданта, полиция продолжает проводить усиленное патрулирование на всей территории республики, к которой привлекаются также сотрудники других правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки на улицах, во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, в транспорте, во время панихид и погребальных церемоний, а также в государственных и частных заведениях общественного питания – оперативно выявляя любое нарушение режима чрезвычайного положения.

«В общей сложности, до сих пор в нарушение этих правил были составлены более 63 протоколов. Кроме того, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки на улицах, во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, в транспорте, во время панихид и погребальных церемоний, а также в государственных и частных заведениях общественного питания – оперативно выявляя любое нарушение режима чрезвычайного положения, о результатах которых мы регулярно оповещаем отдельными видеоматериалами», - говорится в сообщении полиции.