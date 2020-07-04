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Полиция проводит мониторинг в местах изоляции, на ритуальных мероприятиях

Полиция проводит мониторинг в местах изоляции, на ритуальных мероприятиях

В целях обеспечения выполнения требований коменданта,  полиция продолжает проводить усиленное  патрулирование на всей территории республики, к которой привлекаются также сотрудники других правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  полиции РА, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки на улицах,  во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, в  транспорте, во время панихид и погребальных церемоний, а также в государственных и частных заведениях общественного питания – оперативно выявляя любое  нарушение режима  чрезвычайного положения. 

«В общей сложности, до сих пор в нарушение этих правил были составлены более 63 протоколов. Кроме того, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки на улицах,  во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, в  транспорте, во время панихид и погребальных церемоний, а также в государственных и частных заведениях общественного питания – оперативно выявляя любое  нарушение режима  чрезвычайного положения, о результатах которых мы регулярно оповещаем отдельными видеоматериалами», - говорится в  сообщении полиции.


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