В Австралии при крушении вертолета погибли ребенок и взрослый

Мужчина и девочка погибли, другой взрослый и ребенок получили серьезные ранения в результате крушения вертолета в австралийском штате Западная Австралия, сообщает полиция округа Кимберли.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, правоохранители отметили, что вертолет упал в пригороде населенного пункта Брум. Полицейских вызвали на место происшествия в 14.35 по местному времени (09.35 мск).

"К сожалению, в результате крушения погибли взрослый мужчина и девочка, которой, предположительно, было 11 лет. (Еще - ред.) один взрослый и ребенок остаются в больнице, каждый из них - в критическом состоянии", - говорится в заявлении полиции округа в Facebook.

Канал ABC отмечает, что пилот вертолета скончался на месте от полученных ран, девочка, которая была на пассажирском месте, умерла в больнице.

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) заявило, что займется расследованием аварии. По данным ведомства, упал вертолет Robinson R44.