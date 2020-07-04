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Под председательством Джалала Арутюняна подведены итоги учений

Под председательством Джалала Арутюняна подведены итоги учений

 Под председательством министра обороны Арцахской Республики генерал-майора Джалала Арутюняна были подведены итоги тактических военных учений, проведенных с 22 по 26 июня. Ссылаясь на результаты учений, командующий армией подробно проанализировал ход одного из важнейших событий 2020 учебного года, в частности боевую готовность, применение оружия и военной техники, огневое поражение, командование и управление воинскими частями. 

Как  передает Арменпресс,  пресс-служба Министерства обороны Арцахской Республики сообщает, что помимо соответствующих инструкций, данных генерал-майором Джалалом Арутюняном командному штабу о достижениях и недостатках, зафиксированных в ходе военных учений, он отметил также важность комплекса подготовительных работ к  следующему учебному  этапу, в частности: при организации боевого дежурства, координации подразделений и других ключевых направлений жизнедеятельности воинской части. 

После итогового  отчета был опубликован приказ командующего Армией обороны, согласно которому лучшие воинские части, части и отдельные военнослужащие, отличившиеся во время военных учений, были награждены ценными подарками и денежными наградами.


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