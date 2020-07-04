Под председательством Джалала Арутюняна подведены итоги учений

Под председательством министра обороны Арцахской Республики генерал-майора Джалала Арутюняна были подведены итоги тактических военных учений, проведенных с 22 по 26 июня. Ссылаясь на результаты учений, командующий армией подробно проанализировал ход одного из важнейших событий 2020 учебного года, в частности боевую готовность, применение оружия и военной техники, огневое поражение, командование и управление воинскими частями.

Как передает Арменпресс, пресс-служба Министерства обороны Арцахской Республики сообщает, что помимо соответствующих инструкций, данных генерал-майором Джалалом Арутюняном командному штабу о достижениях и недостатках, зафиксированных в ходе военных учений, он отметил также важность комплекса подготовительных работ к следующему учебному этапу, в частности: при организации боевого дежурства, координации подразделений и других ключевых направлений жизнедеятельности воинской части.

После итогового отчета был опубликован приказ командующего Армией обороны, согласно которому лучшие воинские части, части и отдельные военнослужащие, отличившиеся во время военных учений, были награждены ценными подарками и денежными наградами.