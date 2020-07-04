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Араик Арутюнян произвел новые назначения

Араик Арутюнян произвел новые назначения

Президент Араик Арутюнян подписал указ о назначении полковника Артура Саркисовича  Саркисяна заместителем командующего Армии обороны по линии морально-психологического обеспечения.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  другим указом президента, полковник Ованнес Сосикович  Авакян назначен заместителем командующего Армии обороны Республики Арцах.


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