5500 тестов армянского производства уже предоставлены НЦКПЗ — комендант опубликовал важные данные

Вместо 300 тестов, проводимых в Армении в день для выявления коронавирусной болезни на начальном этапе, сегодня ежедневно проводится более 2000 тестов, а стационарная помощь пациентам предоставляется в 19 медицинских организациях.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.

«С самого начала эпидемии коронавируса одной из важнейших задач правительства была мобилизация системы здравоохранения и расширение ее возможностей», - сказал он. Вместо 300 тестов, проводимых в Армении в день для выявления коронавирусной болезни на начальном этапе, в мае проводилось уже 1000 тестов, а благодаря дальнейшему развитию потенциала, в июне количество исследований удвоилось, достигнув более 2000 тестов в день. К настоящему времени в Армении было проведено 120 245 тестов на коронавирус», - сказал он, предоставив несколько важных цифр.

Используя сырьевые материалы, доставленные из Китая, Институт молекулярной биологии начал готовитьпроизводить диагностические тесты на коронавирус. 5500 тестов уже были предоставлены Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний. Всего на данном этапе планируется подготовить 100 000 тестов армянского производства.

С марта было выделено более 2500 коек для инфицированных коронавирусом, из которых около 290 - реанимационные.

Медицинская помощь больницам предоставляется в 19 медицинских организациях, 7 из которых находятся в регионах, а 12 - в Ереване.

На сегодняшний день 15 935 человек излечились от коронавируса.

Проводилось постоянное обучение медперсонала․ 5680 работников здравоохранения прошли обучение по новым коронавирусным инфекциям, методам их профилактики и контроля, а также методам отбора проб.

Более 2270 человек участвовали в международных и местных узких профессиональных вебинарах по новой коронавирусной инфекции».

По состоянию на 11:00 часов 4 июля в Армении было подтверждено в общей сложности 27 900 случаев коронавирусной болезни, 15 935 граждан были вылечены.

Фактически 11331 пациент получает лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 120 245 тестов.

Таким образом, было подтверждено 580 новых случаев коронавирусной болезни, излечился 451 пациент.