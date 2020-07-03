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В Великобритании число жертв коронавируса превысило 44 тысячи

В Великобритании число жертв коронавируса превысило 44 тысячи

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 137, до 44 131, количество заболевших увеличилось на 544, до 284 276. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил минздрав страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 89, заболевших - 576.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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