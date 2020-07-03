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Ануш Торанян избрана главой 15-го административного округа Парижа

Ануш Торанян избрана главой 15-го административного округа Парижа

Армянка Ануш Торанян избрана главой 15-го административного округа Парижа. Как сообщает Арменпресс, Торанян на выборах одержала победу над своим конкуренткой турецкого происхождения.

Ануш Торанян - сторонница и близкая подруга нынешнего мэра Парижа Анн Идальго. Ранее Идальго также возглавляла 15-й административный округ Парижа, а затем стала первой женщиной-мэром Парижа.

Торанян родилась во Франции в 1991 году.


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