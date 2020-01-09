Предстоящие на 4 июля мероприятия
20:08, Июль 03, 2020
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- 20:08 Предстоящие на 4 июля мероприятия
- 19:54 Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
- 19:45 Председатель НС Армении провел телефонный разговор с председателем Госдумы ФС РФ Володиным
- 19:39 Президент Арцаха провел совещание по вопросам жилищного обеспечения офицеров Армии обороны
- 19:17 Депутат сообщил о краже картины Эдуарда Исабекяна «В Бюраканском ущелье»
- 19:00 COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 11 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 18:57 Назначен начальник управления исследований и по развитию офиса представителя Армении в ЕСПЧ
- 18:23 США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией
- 18:10 Су-30СМ ВС Армении выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением»
- 17:46 В Армении впервые проведено изучение добропорядочности кандидатов в госчиновники: премьер
- 17:40 Ереван поздравит Беларусь иллюминацией
- 17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-07-20
- 17:37 Азиатские индексы выросли - 03-07-20
- 17:34 В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса
- 17:30 Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд
- 17:22 Министр обороны Турции и глава генштаба прибыли в Ливию
- 17:20 Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики
- 16:52 Армен Саркисян принял посла США в Армении
- 16:41 Антон Белов более не футболист “Пюника”
- 16:40 Умер отец Хабиба Нурмагомедова
- 16:39 “Урарту” начал подготовку к новому сезону
- 16:36 В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19
- 16:24 Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ
- 16:09 Строительство нового здания медицинского центра Мартуни начнется в июле
- 16:07 Зограб Мнацаканян выедет с рабочим визитом в Арцах
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