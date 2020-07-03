Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от двухсторонней пневмонии дома. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщил офис в Telegram.

Зеленский заявил, что уже в пятницу вечером вся семья соберется за одним столом. "Елена одолела COVID-19! Наконец сегодня вечером вся семья будет за одним столом", - написал он в Twitter.