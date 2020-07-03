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Президент Арцаха провел совещание по вопросам жилищного обеспечения офицеров Армии обороны

Президент Арцаха провел совещание по вопросам жилищного обеспечения офицеров Армии обороны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 3 июля провел расширенное совещание, посвященное решению жилищных вопросов офицеров запаса и состоящих на военной службе, которые находятся на квартирном учете в Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с докладами о количестве семей офицеров, их распределению по районам и предстоящих финансовых затратах выступили госминистр Григорий Мартиросян и министр обороны Джалал Арутюнян.

Президент республики отметил, что неотложное решение этой проблемы находится в центре внимания властей Арцаха и Армении, и совместными усилиями программа должна быть реализована до конца 2023 г. В этом контексте глава государства дал распоряжение начать до конца года работы по жилищному строительству руководителям компетентных органов и ведомств. Араик Арутюнян подчеркнул, что необходимо разработать соответствующие механизмы с целью снижения администрирования в этом процессе и оперативного решения возникающих проблем.

В совещании приняли участие министр градостроительства Арам Саркисян, министр труда, по социальным и жилищным вопросам Самвел Аванесян, другие должностные лица.


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