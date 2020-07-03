Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации соглашения Армения- ЕС

Состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации соглашения Армения- ЕС

В правительстве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, которое вел председатель комиссии, вице-премьер Мгер Григорян. как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в заседании приняли также участие председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

В ходе заседания члены межведомственной комиссии обсудили ход реализации мероприятий в сферах юстиции и транспорта, последним сроком для которых установлен 2020 год. С докладом выступили заместитель министра юстиции Кристина Григорян и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

Отметив, что дорожная карта Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является ключевым для реформ документом, вице-премьер поручил соблюдать установленные сроки и обеспечить эффективное и своевременное осуществление мероприятий. 

В конце заседания была достигнута договоренность об организации еще одного обсуждения по необсужденным мероприятиям, в частности, в сфере экологии, последним сроком для которых установлен 2020 год.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Скончался актер Геворг Додозян 11:40, 26.06.2020
Просмотрели 4540 раз
Скончался актер Геворг Додозян

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19 16:58, 30.06.2020
Просмотрели 2331 раз
Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян 19:57, 26.06.2020
Просмотрели 2042 раз
Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован 17:08, 27.06.2020
Просмотрели 1968 раз
Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала 14:19, 26.06.2020
Просмотрели 1834 раз
“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации