Состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации соглашения Армения- ЕС

В правительстве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, которое вел председатель комиссии, вице-премьер Мгер Григорян. как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в заседании приняли также участие председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

В ходе заседания члены межведомственной комиссии обсудили ход реализации мероприятий в сферах юстиции и транспорта, последним сроком для которых установлен 2020 год. С докладом выступили заместитель министра юстиции Кристина Григорян и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

Отметив, что дорожная карта Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является ключевым для реформ документом, вице-премьер поручил соблюдать установленные сроки и обеспечить эффективное и своевременное осуществление мероприятий.

В конце заседания была достигнута договоренность об организации еще одного обсуждения по необсужденным мероприятиям, в частности, в сфере экологии, последним сроком для которых установлен 2020 год.