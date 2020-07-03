Депутат сообщил о краже картины Эдуарда Исабекяна «В Бюраканском ущелье» 

Член фракции Национального Собрания «Просвещенная Армения» Арутюн Бабаян представил генеральному прокурору сообщение о преступлении.

Как сообщает Арменпресс, Бабаян отметил, что картина Эдуарда Исабекяна «В Бюраканском ущелье» была похищена из Академии художеств.

«Я представил генеральному прокурору республики сообщении о преступлении. Картина Эдуарда Исабекяна «В Бюраканском ущелье» похищена из Академии художеств», - написал Бабаян.