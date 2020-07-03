COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 11 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 11 млн 33 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 525 тыс. Излечились 6 млн 185 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 833 тыс 922 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 131 тыс 544. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 502 тыс 424. Число смертей составляет 62 тыс 45. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 667 тыс 883. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 718 новых случаев. Число летальных исходов – 9 тыс 859.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 633 тыс 381. Скончались 18 тыс 320 больных. В Испании число подтвержденных случаев – 297 тыс 183. Число смертности в Испании составило 28 тыс 368.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 292 тыс 4, смертей – 10 тыс 45. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 284 тыс 541 случаев, смертей - 5 тыс 920.

В Великобритании число инфицированных достигло 283 тыс 757, умерших – 43 тыс 995. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 240 тыс 961 человек, смертность – 34 тыс 818.

Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 238 тыс 511, смертей - 29 тыс 189.

Турция оказалась на 13-м месте. Число подтвержденных случаев в Турции – 202 тыс 284, скончались 5 тыс 167.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 5, достигнув 83 тыс 542, вылечились 78 тыс 499 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 943, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 201 тыс 801 подтвержденных случаев. В Катаре 98 тыс 653 подтвержденных случаев, смертность - 121. Число заразившихся в Египте достигло 71 тыс 299, здесь зарегистрировано 3 120 случаев смерти.

Число инфицированных в Ираке достигло 56 тыс 20 человек, погибших – 2 312. В ОАЭ - 49 тыс 469 случая, здесь скончались 317 человек. Число заразившихся в Кувейте достигло около 478 тыс человек, умерших - 672.

В Ливане зарегистрировано 1 830 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 35. Число заразившихся в Сирии достигло 328. Скончались 10 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.