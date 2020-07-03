В Армении впервые проведено изучение добропорядочности кандидатов в госчиновники: премьер

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве сегодня состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, по первому вопросу повестки дня была представлена Антикоррупционная стратегия Республики Армения и доклад о реализации мероприятий в 2019 году и в 1-м квартале 2020 года в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019-2022 годы. Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что отчет о реализации мероприятий в 2019 году был опубликован на официальном сайте министерства в феврале 2020 года: из 22 мероприятий полностью завершены 10, а частично завершены - 12, неосуществленных мероприятий нет. В числе важных достижений министр выделил:

формирование Комиссии по предотвращению коррупции в ноябре 2019 года. Комиссия установила критерии проверки добропорядочности претендентов в кандидаты на должность судей, членов Конституционного суда, членов Высшего судебного совета, государственных должностных лиц, а также установленных законом других лиц, созданы соответствующие законодательные основы, и в настоящее время осуществляется процесс их имплементации.

определение законом структуры конфискации незаконно нажитого имущества. Уже завершен процесс отбора кандидатов в прокуроры, которые со следующей недели будут проходить подготовку в Академии юстиции, и соответствующее подразделение генеральной прокуратуры начнет функционировать с сентября этого года.

предусмотрение в проектах новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов механизмов уголовной ответственности для юридических лиц с точки зрения криминализации коррупции.

Рустам Бадасян отметил, что часть мероприятий, в том числе установление правил поведения, принятие подзаконных актов о Комиссии по предотвращению коррупции и др., была реализована частично ввиду позднего формирования Комиссии по предотвращению коррупции, следовательно, предусмотренные стратегией правовые акты были разработаны, но еще не утверждены. Министр также отметил, что законопроект “Об Антикоррупционном комитете” будет представлен в аппарат премьер-министра на следующей неделе, а закон “Об антикоррупционных судах” обсуждается с заинтересованными международными организациями, после чего будет представлен на общественное обсуждение. Что касается подлежащих реализации в течение первого полугодия 2020 года мероприятий, то сейчас собираются промежуточные результаты осуществленных всеми государственными органами работ, которые в начале июля будут опубликованы на сайтах министерства юстиции и Совета по антикоррупционной политике.

Премьер-министр поинтересовался процессом изучения добропорядочности в рамках внедрения механизмов конфискации незаконно нажитого имущества. В ответ председатель Комиссии по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян отметила, что в июне 2020 года Комиссия на основе методологии оценки добропорядочности провела проверку добропорядочности лиц, включенных в списки кандидатов в осуществляющие функцию конфискации незаконно нажитого имущества прокуроры и координирующий данную сферу заместители генерального прокурора Армении, и представила заключения об оценке добропорядочности 26 кандидатов: в двух случаях оценка была негативной, в одиннадцати случаях - положительной с оговоркой, в тринадцати случаях - положительной. По словам руководителей заинтересованных структур, процесс был эффективным, вместе с тем продолжается работа по его улучшению.

Никол Пашинян отметил, что в нашей стране впервые проводится оценка добропорядочности лиц/кандидатов, назначаемых на государственные должности, что является важной составляющей борьбы с коррупцией. Премьер-министр подчеркнул, что антикоррупционное направление отражает политическую волю правительства, и будут предоставлены все необходимые средства для полноценной реализации запланированных мероприятий. Глава правительства предложил подробно информировать общественность о процессе реализации антикоррупционных реформ.

Затем Рустам Бадасян представил подробную информацию о законодательном пакете по совершенствованию системы декларирования имущества и доходов, внедрению системы декларирования расходов, который является продолжением механизмов, касающихся принятой Национальным Собранием 25 марта 2020 года системы декларирования. В частности, предлагается внедрить институт декларирования расходов, установить в качестве подлежащего декларированию имущества фактически владеемое декларантом имущество, сформировать механизм контроля коррупционных рисков после прекращения должностным лицом своих должностных полномочий, снизить денежный порог ценного имущества, расширить круг декларантов и ряд других изменений.

В ходе обмена мнениями были обсуждены предложенные регулирования, члены совета представили свои замечания по видам расходов, лимитам, денежному порогу ценного имущества и другим вопросам. Была подчеркнута необходимость непрерывных шагов по улучшению системы.

Премьер-министр отметил, что внедрение эффективной системы декларирования является одним важнейших инструментов обеспечения прозрачности и подотчетности, и необходимо последовательно идти по этому пути.

Председатель Комиссии по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян представила выполненную в рамках Антикоррупционной стратегии Республики Армении и Плана по ее реализации на 2019-2022 гг. работу. Она отметила, что усовершенствована система декларирования имущества, доходов и интересов, утвержден новый образец декларации, утверждены методология изучения и анализа деклараций, а также критерии отбора, расширен круг декларантов, 3568 должностных лиц представили декларации и так далее. Разработаны методология проверки добропорядочности подлежащих назначению на государственную должность лиц, кандидатов в судьи и судей, кандидатов в прокуроры и прокуроров, следователей, правила поведения публичных служащих и гражданских служащих, предусмотренные законом Республики Армения “О публичной службе”, комплексная методология оценки коррупционных рисков в системе государственного управления. Осуществлены работы по институциональному становлению комиссии: разработка четырехлетней программы деятельности, формирование аппарата и т.д.

В рамках повестки дня координатор программ НПО “Союз информированных граждан” Даниел Иоаннисян коснулся вопросов предотвращения политической коррупции, в том числе прозрачности финансирование политической и медийной деятельности. Он представил результаты проведенного НПО “Союз информированных граждан” исследования о ситуации в области средств массовой информации, партий, избирательных механизмов, предлагаемых регулирований и инструментов.

Состоялось заинтересованное обсуждение на эту тему. В контексте финансовой прозрачности и подотчетности была подчеркнута важность внедрения механизмов выявления реальных владельцев. Представители правительства и Национального Собрания коснулись работ, проводимых в рамках реформ в указанных сферах. Премьер-министр призвал Д.Иоаннисяна сформулировать предложения и представить их в министерство юстиции для дальнейшего обсуждения.

В ходе заседания были также представлены предложения об обсуждении на предстоящих заседаниях реформ общественного управления, антикоррупционных механизмов инвестиционной политики и других тем.