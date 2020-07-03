Здание Ереванского цирка вечером будет освещено цветами белорусского флага

Здание Ереванского цирка вечером 3 июня будет освещено цветами белорусского флага. Как сообщает Арменпресс, этот шаг посвящен 76-й годовщине освобождения Беларуси от фашизма и Дню независимости Беларуси.

Сегодня отмечается 76-я годовщина освобождения Беларуси от фашизма. В это знаменательное событие свой вклад внесли также армянские солдаты: среди защитников Брестской крепости было более 100 армян. В защите крепости принимал участие Самвел Матевосян из города Капан: в мае 1945 года он оставил короткую запись на стене Рейхстага: «Я из Бреста. Самвел Матевосян».

В первые месяцы войны штаб ВВС Западного фронта возглавлял полковник Арменак Ханферянц, который, несмотря на сложную ситуацию, смог с маршалом Тимошенко организовать решительную контратаку.

Сыны армянского народа сыграли важную роль в освобождении Беларуси, 15 армян были удостоены звания Героя Советского Союза за свои героические поступки в Беларуси.

Дважды герой Советского Союза, Маршал Ованес Баграмян также сыграл важную роль в освобождении Беларуси. Сегодня в его честь в Беларуси названы улицы, а некоторые личные вещи Баграмяна хранятся в музеях Беларуси.