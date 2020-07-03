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В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщила в пятницу пресс-служба мэрии столицы, режим ЧС введен в качестве превентивной меры для защиты жизней граждан.

Это решение градоначальника Белграда Зорана Радойичича вступает в силу с момента публикации, уточняет пресс-служба.

Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходятся на Белград, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли.


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