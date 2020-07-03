Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд

Правительство Испании готовит инвестиционный план на сумму €150 млрд, который будет финансироваться за счет средств ЕС, чтобы помочь восстановлению экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Это будет государственный инвестиционный план, который также мобилизует частные ресурсы", - уточнил глава правительства. "[Это] план инвестиций и реформ, который уже разрабатывается <...> и который мы представим Брюсселю для его финансирования, - отметил Санчес. - Мы говорим о государственных вложениях на сумму примерно €150 млрд".

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.