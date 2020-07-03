Министр обороны Турции и глава генштаба прибыли в Ливию

Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава генштаба ВС страны Яшар Гюлер прибыли с необъявленным визитом в Ливию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Акар и Гюлер прибыли в Ливию для ознакомления с деятельностью, связанной с заключенными ранее меморандумами", - говорится в сообщении агентства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в ходе выступления в пятницу, что министр обороны находится с визитом в Триполи.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон.