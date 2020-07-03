Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене и входящих в группу прибывших из Литвы в Армению в рамках борьбы с коронавирусом военных специалистов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Давид Тоноян поблагодарил правительство Литвы и особенно министерство обороны за помощь, оказанную Армении, подчеркнув самоотверженную работу военных специалистов в этой сложной ситуации.

Напомним, что 1 июля министр обороны Республики Армения провел телефонный разговор с министром национальной обороны Литовской Республики Раймондасом Кароблисом.