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Армен Саркисян принял посла США в Армении

Армен Саркисян принял посла США в Армении

Накануне Дня независимости Соединенных Штатов Америки президент республики Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян поздравил посла с государственным праздником и пожелал ей успехов и в ее лице и дружественному народу Соединенных Штатов.

Президент Армении выразил признательность за продолжительную помощь, оказываемую Армении со стороны правительства США, и особенно за поддержку в этот сложный период, обусловленный пандемией COVID-19, в то же время отметив, что настоящая дружба проявляется в трудные времена.

Посол Трейси отметила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать содействие Армении в вопросах развития демократии, борьбы с коррупцией, реформ в различных сферах, формирования бизнес среды, привлекательной для инвесторов.

По просьбе посла президент республики коснулся изменений в Конституции и процесса конституционных реформ. В этом контексте, говоря о комиссии по конституционным реформам, президент Саркисян отметил важность общественных обсуждений вокруг процесса разработки основного закона и участия по возможности широких слоев общества.

Собеседники говорили также об инвестициях. Они согласились, что любые инвестиции должны быть защищены не только законом, но и наличием благоприятной и привлекательной среды, подчеркивая важность работы и совместных усилий в этом направлении.

Посол США коснулась американских программ и инвестиционных возможностей, направленных на экономическое развитие Армении.

Президент Саркисян отметил, что пандемия COVID-19 и ее влияние на экономику требуют быстрого реагирования и гибких механизмов для стимулирования инвестиций. В этом плане создание Рабочей группы быстрого реагирования инвестора он счел важным инструментом, отметив, что эти и ряд других предложений нашли место в докладе “Стратегия стимулирования инвестиций в условиях мирового кризиса и после него”, подготовленном аппаратом президента Республики и Конференцией ООН по торговле и развитию.

Подчеркивая важную роль новейших технологий для будущего Армении, президент Саркисян говорил и о президентской инициативе ATOM и возможном сотрудничестве, направленном на развитие технологий и науки в нашей стране.


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