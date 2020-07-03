Антон Белов более не футболист “Пюника”

Футбольный защитник Антон Белов покинул ереванский “Пюник”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 24-летний российский футболист присоединился к “Пюнику” в июне 2019 года. В составе Пюника Белов провел 9 матчей

Ранее сообщалось, что защитники Мфинги Магема Гай, Антонио Станков, полузащитники Артем Симонян, Дмитрий Мальяка и форвард Денис Махмудов также покинули “Пюник”.

Подготовила Варвара Айрапетян