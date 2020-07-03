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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца Хабиба Нурмагомедова, умер. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, Нурмагомедов-старший оставил после себя "доброе имя и взрастил достойное поколение".

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Абдулманап Нурмагомедов, которому в декабре должно было исполниться 58 лет, был заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по вольной борьбе. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, этот показатель включен в Книгу рекордов России, как рекордное количество воспитанников - чемпионов мира. Также он, в частности, тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, подготовил еще нескольких бойцов UFC.


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