Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ
16:24, 3 Июль, 2020
Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.
“В ходе беседы я поздравил г-жу Матвиенко с проведением референдума и его результатами. Мы обсудили ситуацию, обусловленную COVID-19, обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес”, - написал Мирзоян.
2 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с успешным проведением референдума по конституционным реформам.
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