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Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ

Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“В ходе беседы я поздравил г-жу Матвиенко с проведением референдума и его результатами. Мы обсудили ситуацию, обусловленную COVID-19, обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес”, - написал Мирзоян.

2 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с успешным проведением референдума по конституционным реформам.


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