Строительство нового здания медицинского центра Мартуни начнется в июле

Строительство нового здания медицинского центра города Мартуни Гегаркуникской области начнется в июле 2020 года.

Как сообщил «Арменпресс» губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, завершение строительства намечено на 2022 год. Новый, оснащенный современным оборудованием медицинский центр с 55 койками разместится на территории площадью 4 600 кв / м. Строительство планировалось начать в июне, но из-за проблем с документами оно было перенесено на июль. Уже все устроено и очень скоро начнется строительство. Строительство планируется завершить в 2022 году, однако мы надеемся, что оно будет проходить ускоренными темпами, и в более сжатые сроки в нашей области будет очередной, соответствующий современным критериям медицинский центр”, - заверил губернатор Гегаркуника.

Хосров Хлгатян