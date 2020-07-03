Очередная партия тестов на COVID-19 подарена Вооруженным силам Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 3 июля принял делегацию Благотворительного фонда “Товмасян” во главе с председателем Совета попечителей фонда Артаком Товмасяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении

Давид Тоноян высоко оценил содействие фонда в обеспечении призыва здоровых новобранцев в условиях эпидемии и подчеркнул, что, благодаря предоставленным Фондом “Товмасян” тестам, противоэпидемические мероприятия в Вооруженных силах будут проводиться эффективнее. Глава оборонного ведомства поблагодарил также участников Всеармянского онлайн-концерта, организованного благотворительным фондом “Товмасян”, и выразил надежду, что сотрудничество с фондом будет продолжительным.

Благотворительный фонд “Товмасян” 3 июля преподнес Вооруженным силам Армении очередную партию тестов на COVID-19. Фонд “Товмасян” уже предоставил Министерству обороны 10 000 тестов COVID-19. На их приобретение более 25.200 000 драмов было выделено из собранной выручки мероприятия “Вместе мы сможем”.

Все необходимые медицинские принадлежности для тестов переданы военно-медицинскому управлению ВС, что достаточно для повторного тестирования призывников, подлежащих летнему призыву.

Председатель Совета попечителей Благотворительного фонда “Товмасян” Артак Товмасян подчеркнул, что целью данной миссии является содействие профилактике распространения инфекции среди призывников.