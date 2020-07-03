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Группа врачей и экспертов, прибывших из Литвы, завершила свою миссию

Группа врачей и экспертов, прибывших из Литвы, завершила свою миссию

Министр здравоохранения Арсен Торосян принял чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене, вице-посла Ниду Далмантайте, руководителя группы врачей и экспертов Литвы Мариуса Чиурлиониса и нескольких членов делегации, поблагодарил их за содействие в борьбе с COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Делегация из 11 человек прибыла в Армению из Литвы две недели назад, привезя с собой медицинские защитные средства, оборудование и диагностические тесты на Covid-19. Врачи работали в отделениях реанимации медицинского центра “Сурб Аствацамайр” и Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, а команда экспертов - в Министерстве здравоохранения, Национальном институте здравоохранения МЗ Армении, Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении и в инфекционной клинической больнице “Норк”.

Инга Станите-Толочкиене выразила надежду, что помощь, оказанная Литвой Армении, окажет положительное влияние не только на борьбу с коронавирусной болезнью, но и после нее. Посол также выразила благодарность министру за теплый прием и передала слово Мариусу Чиурлионису, который представил свои наблюдения и заключения по Армении и сделал предложения по нынешней ситуации.

Коснувшись предложений Мариуса Чиурлиониса, Арсен Торосян отметил, что вопрос расширения лабораторий является одним из приоритетов министерства, и работы в этом направлении уже начаты. Министр отметил важность содействия коллег и выразил надежду на продолжительное сотрудничество.

В конце встречи членам делегации, прибывшей из Литвы, со стороны Министерства здравоохранения в знак признательности, были вручены почетные грамоты и небольшие сувениры.


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