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Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди

Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди

Индия продолжит курс на укрепление государства ради обеспечения мира, это право страны и Нью-Дели продолжит это делать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Ладакхе перед индийскими солдатами.

Премьер-министр Индии посетил граничащий с Китаем регион впервые после конфликта индийских и китайских военных, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.


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