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Новое предложение Бизнесу от IDBank-а

Новое предложение Бизнесу от IDBank-а

IDBank предлагает перенести Ваш бизнес на онлайн платформу, пользуясь новыми привилегиями интернет-эквайринга по более доступным условиям и давая возможность Вашим клиентам воздержаться от контакта с наличными и пользоваться Вашими услугами удаленно.

Для онлайн транзакций с помощью платежных карт поместите vPOS терминал IDBank-а на Вашем сайте или в мобильном приложении, и в течение 3-х месяцев со дня активации терминала не будет взиматься комиссия от сделок за интернет-эквайринг, независимо от типа использованной карты.

Банк предоставит:

  • Бесплатную установку терминала
  • Полную техническую поддержку установки терминала
  • Ясный и удобный интерфейс оплаты клиентам

Предложение действует для действующих и новых сайтов и мобильных приложений малых и средних, а также крупных компаний.

Кроме того, после окончания трехмесячного периода Банк предоставит доступное предложение касательно комиссий дальнейшего обслуживания для оказания содействия развитию Вашего бизнеса.

Воспользуйтесь этим предложением на онлайн платформе для привлечения Ваших клиентов без лишних затрат.

Для установки можно обратиться онлайнили же позвонить по номеру +374 91 999 979.

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА

 


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