Самой важной проблемой, стоящей перед Арменией, респонденты считают COVID-19

Среди проблем, стоящих перед Арменией, эпидемия COVID-19 по показателям проведенных в последнее время опросов, обошла неизменно лидирующую безработицу.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 3 июля сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи” полноправного члена “GALLUP International Association” в Армении Арам Навасардян.

“Мы просили граждан ответить на вопрос о том, какие на данный момент три важнейших задачи стоят перед нашим государством. 52,5% назвали эпидемию коронавируса, 28,6% - безработицу, экономическую ситуацию назвали 17,2%. Обычно на первом месте у нас всегда была безработица, однако, по понятным причинам, на этот раз мы получили такую картину”, - сказал Навасардян.

Опросы проводились посредством телефонных звонков. Число участников опроса - 1 002 человека. Возможная ошибка опроса составляет 3%. Выбор абонентов был репрезентативным - по половому признаку, по возрастному и по месту жительства в Республике Армения.

Норайр Шогикян