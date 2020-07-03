 Книга Юваля Ноа Харари “Sapiens. Краткая история человечества” переведена на армянский язык

Книга “Sapiens. Краткая история человечества” Юваля Ноа Харари, одного из самых влиятельных ученых 21 века переведена на армянский язык. Книга известного израильского теоретика, любимого автора мировых лидеров и главного спикера Давосского форума представлена армянскому читателю издательством Newmag совместно с группой компаний “Галакси”. “Sapiens” переведен на более чем 50 языков, продано 12 миллионов единиц, и он пять лет подряд возглавляет список бестселлеров “New York Times”.

“Особенно актуальная политологическая мысль важна для того, чтобы понять происходящие во всем мире, а также и в Армении политические, общественные явления, движения, события, и дать им трезвую оценку”, - сказал главный редактор издательства “Newmag” Гнел Налбандян.

В книге “Sapiens” Ноа Харари рассказывает, как развивающийся человек влиял на мировую экосистему и создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте более широких идей. Он этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы об исторических книгах. Его рассказ уводит нас на 70 000 лет назад, когда возникало познавание мира.

“Для меня лично, как для бизнесмена, который мечтает видеть Армению на глобальной карте инноваций, и для нашей команды это партнерство и перевод трилогии преследовали несколько целей. Во-первых, стать частью мировой повестки и глобального диалога, участвовать в обсуждениях, касающихся будущего. Во-вторых, представить самую свежую и качественную литературу мирового значения на армянском языке. И в-третьих, познавая мир, прочитав самую свежую научно-популярную литературу, переосмыслить и будущее нашей страны”, - в своей вступительной речи сказал соучредитель группы компаний “Галакси”, председатель Совета директоров компании “Юком” Гурген Хачатрян.

“Sapiens. Краткая история человечества”, книга основанная на богатом научном базисе, она представляет прошлое человечества, произошедшие в прошлом важнейшие повороты, которые до сих пор оказывают большое влияние на многие народы, общества и государства. Благодаря переводу трилогии Ноа Харари группу компаний “Галакси” и издательство “Newmag” ожидают интересные обсуждения, атаки мыслей и создание интеллектуального капитала.

Презентация армянского перевода книги в связи с эпидемией COVID-19 состоится онлайн и в прямом эфире телекомпании Армения 6 июля в 10 утра, в рамках программы “Доброе утро”. Книга с 6 июля будет доступна во всех книжных магазинах.

Группа компаний “Галакси” является одной из крупнейших холдинговых компаний Армении, представляя в своем составе 15 компаний в 3 странах. Значительная часть оборота компании направляется на реализацию программ социальной ответственности в Армении в сферах образования, социального развития и искусства, в частности, в сотрудничестве с Фондом “Обучай Армения”, Государственным симфоническим оркестром Армении, Фондом “Стартап Армения”, Фондом “Креативная Армения” во имя лидерства и запрета интеллектуального капитализма в Армении.

Компания “Newmag” - одно из ведущих издательств Армении. Компания, созданная в 2007 году, до 2018 года издавала и одноименный журнал. В марте 2018 года компания изменила направление, сосредоточившись на издательском секторе. И уже с 2018 года “Newmag” представляет читателю армянские и мировые бестселлеры.