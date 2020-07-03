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Грузия пока не собирается открывать сухопутные границы из-за коронавируса

Грузия пока не собирается открывать сухопутные границы из-за коронавируса

 Грузия пока не рассматривает вопрос об открытии сухопутных границ в условиях пандемии коронавируса, сообщил журналистам премьер-министр Георгий Гахария.

В начале мая Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.

"Мы пока не можем сделать поспешные шаги в связи с открытием сухопутных границ. Пересечение гражданами Грузии сухопутных границ, а также все, что связано с перевозкой грузов, осуществляется абсолютно беспрепятственно", - заявил премьер.

По его словам, грузинская сторона создает большой комфорт международным компаниям и перевозчикам. В то же время власти контролируют каждый грузовой автомобиль и проверяют состояние здоровья водителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. Грузия граничит с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Россией. Ранее специальный представитель премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что сухопутная граница с Россией откроется в ближайшее время.

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него вошла, в том числе, Грузия.


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