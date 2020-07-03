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СМИ: на фабрике фейерверков в Турции произошла серия взрывов

СМИ: на фабрике фейерверков в Турции произошла серия взрывов

По меньшей мере 10 человек пострадали в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Сакарья Четин Октай Калдырым.

"Ранения получили 10 человек, они доставлены в ближайшую больницу", - приводит его слова телеканал CNN Turk. По данным телеканала HABERTÜRK на фабрике могло находиться от 150 до 200 работников,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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