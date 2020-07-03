Для новой программы нужны компании, решающие проблемы энергосбережения

Акселератор Программы развития ООН (ПРООН) ImpactAim совместно с Фондом “Инкубатор предприятий”, Фондом “Центр инновационных решений и технологий” приглашает армянские и международные технологические компании обратиться к программе “Технологический акселератор по изменению климата 2020”. В рамках программы принимаются заявки от компаний, предоставляющих решения проблем энергосбережения и возобновляемой энергии.

«Арменпресс» передает, что программу представили ее ответственные лица.

Целью программы являются следующие вызовы энергосбережения и возобновляемой энергии: искусственный интеллект (ИИ) для управления спросом на энергию, анализ данных посредством искусственного интеллекта и принятие решений, пассивные и умные жизненные условия, эффективные решения для отопления и/или охлаждения, технологии отопления и / или охлаждения, энергоэффективные и поставляемые из возобновляемых источников, водородная энергия, источники возобновляемой энергии, подключенные к независимой энергосети, сокращение потерь в системах передачи и преобразования энергии.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Армении Дмитрий Мариасин отметил, что они в своей работе очень заинтересованы в энергосбережении. “Мы хотим найти больше технологических инновационных решений, которые помогут Армении осуществить мероприятия по энергосбережению, имея правильное экономическое обоснование. Мы ищем решения, которые могут помочь, например, разумно использовать сенсоры, направленные на сокращение потерь энергии, ищем решения, изобретения которых еще не было, действительно инновационные технологии из Армении и других стран”, - сказал он.

Директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян считает, что энергетика также является технологической сферой. “Сегодня, используя различные технологические решения, мы сможем не только повысить эффективность, но и создать серьезные сбережения и хорошие решения для населения. Мероприятие является глобальным, оно было объявлено во всем мире. Организации из разных стран могут участвовать в этой программе.

Нас воодушевляет то, что эта инициатива пилотная, и это делается в Армении, то есть, есть доверие к стране”, - отметил он.

Руководитель акселератора программы развития ООН (ПРООН) ImpactAim Рузанна Сафарян также отметила важность того обстоятельства, что программа реализуется на глобальном уровне. “Мы говорим не только об Армении, мы говорим о создании решений и их применения в Армении, но нужно учитывать, что одним из важнейших преимуществ здесь является международная сеть Программы развития ООН. У нас есть международная сеть экспертов, которые на протяжении всей программы работают и содействуют тем организациям, которые проходят по этой программе”, - отметила Сафарян.

Директор Фонда “Центр инновационных решений и технологий” Арег Геворкян отметил, что для инноваций создается действительно хорошее поле. “Мы ждем команды, которые любят работать с данными, анализировать данные. В сфере энергетики генерируются огромные данные”, - сказал он и добавил, что они видят большую возможность для армянских и не армянских организаций.

Заявки с идеями могут представить стартапы, действующие в Армении и за рубежом, а также состоявшиеся компании, которые предлагают инновационные решения в сферах энергосбережения и возобновляемой энергии.

Последний срок приема заявок - 15 июля. Вид заявки доступен здесь. Продолжительность программы - 16 недель. Участники получат возможность работать с ведущими бизнес - и технологическими международными менторами. Они получат консультации по развитию бизнеса, стратегии финансирования и другим направлениям. Наиболее перспективные компании получат возможность представить комиссии свои идеи. Она выберет команды, заслуживающие денежного вознаграждения максимум до 10 000 долларов США. Перспективные компании смогут принять участие в международных мероприятиях для стартапов (таких как WebSummit, Rise Conference и т.д.), реализовать пилотный проект по расширению рынка, представить свои идеи онлайн и/или непосредственно мировым инвесторам, ознакомиться с венчурным капиталом, инвестиционными путями и финансовыми источниками.

Программа развития ООН (ПРООН) ImpactAim “Технологическая акселерация изменения климата” финансируется Российской Федерацией и странами ПРООН, венчурным фондом Азиатского банка развития при поддержке Министерства окружающей среды Республики Армения.

Программа реализуется совместно с акселератором Программы развития ООН ImpactAim, Фондом “Инкубатор предприятий” (EIF), Фондом “Центр инновационных решений и технологий” (ISTC) и Инженерным городом, обеспечивающими как техническое, так и экологическое инфраструктурное содействие.

Анна Григорян