Нефть Brent подешевела до $42,71 на фоне прироста новых случаев заражения в США

Цены на нефть опускаются в пятницу из-за опасений по поводу спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени в пятницу составляет $42,71 за баррель, что на $0,43 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нефтяной рынок по-прежнему очень зависим от развития ситуации вокруг коронавируса, а также от всех факторов, влияющих на спрос", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. "Рост цен на нефть будет сдерживаться рисками введения новых ограничительных мер из-за повышающейся заболеваемости COVID-19", - цитирует эксперта MarketWatch.