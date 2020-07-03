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СМИ: восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками на севере Индии

СМИ: восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками на севере Индии

По меньшей мере восемь полицейских погибли и 12 получили ранения в пятницу в ожесточенной перестрелке с бандой преступников в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета The Times of India.

По ее информации, бой сотрудников правоохранительных органов с уголовниками произошел в одной из деревень в округе Канпур. Преступники открыли огонь по 40 стражам порядка, прибывшим для ареста главаря банды, против которого возбуждено 60 дел,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает информационное телеканал News18, главарь банды по имени Викас Дубей, очевидно, был предупрежден о готовящемся аресте, и преступники перегородили дорогу к деревне бетонными блоками, чтобы не дать полиции проехать. Однако правоохранители расчистили дорогу, после чего попали под шквальный огонь, который гангстеры открыли с крыш соседних зданий.


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