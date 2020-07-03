Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил Александру Лукашенко поздравительное послание

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Уважаемый Александр Григорьевич!

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Республики Беларусь с главным государственным праздником - Днем независимости!

Желаю Вам успехов и новых достижений в деле экономического, социального и научно-технического развития страны и повышения ее авторитета на международной арене.

Символично, что сегодня Беларусь отмечает День освобождения страны от фашизма. Дружба народов наших стран, еще более закаленная в годы Великой Отечественной войны, обязывает нас продолжать существующие традиции и расширять взаимовыгодное партнерство. Уверен, что и в дальнейшем, благодаря скоординированным действиям Еревана и Минска, армяно-белорусское межгосударственное сотрудничество будет на качественно новом уровне.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а дружественному народу Республики Беларусь - мира, стабильности и процветания”, - говорится в послании премьер-министра Пашиняна.