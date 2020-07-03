Симфонический оркестр вместе с Айком Меликяном онлайн исполнят фортепианный концерт Хачатуряна

Государственный симфонический оркестр Армении продолжает серию онлайн-концертов. 9 июля в 19:00 на своей официальной странице в Facebook оркестр представит фортепианный концерт Арама Хачатуряна, солировать будет известный пианист Айк Меликян.

Как передает «Арменпресс», концертом руководит художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Особыми гостями онлайн концерта будут участники образовательно-культурного проекта “ДасА”. Желающие смогут посмотреть концерт посредством приложения “DAS A”.

Проект “ДасА”, направлен на эстетическое образование молодых людей. Для популяризации среди молодежи классического, национального искусства проект в сфере образования выступает с новыми подходами.