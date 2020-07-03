Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек

Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек

По меньшей мере 26 жителей восточного индийского штата Бихар погибли в четверг от ударов молний. Об этом сообщила в пятницу газета Hindustan Times.

За последнее время в Бихаре это уже третья подобного рода трагедия с большим числом жертв. 25 июня молнии привели к гибели 92, а 30 июня - еще 11 человек, напоминает издание,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Главный министр правительства Бихара Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Скончался актер Геворг Додозян 11:40, 26.06.2020
Просмотрели 4444 раз
Скончался актер Геворг Додозян

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19 16:58, 30.06.2020
Просмотрели 2245 раз
Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян 19:57, 26.06.2020
Просмотрели 2010 раз
Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован 17:08, 27.06.2020
Просмотрели 1943 раз
Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала 14:19, 26.06.2020
Просмотрели 1783 раз
“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации