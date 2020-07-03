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Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку

Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку, информирует Елисейский дворец.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.


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