Премьер-министр Франции подал в отставку

Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку, информирует Елисейский дворец.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.