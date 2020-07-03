Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов

Япония заявила протест Китаю из-за вторжения его кораблей в территориальные воды в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

"По дипломатическим каналам между Токио и Пекином был заявлен решительный протест. Мы требуем, чтобы эти действия по приближению к японским рыболовецким судам были прекращены, а корабли вышли из территориальных вод", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению агентства Киодо, в четверг два китайских патрульных корабля появились в районе островов Сенкаку. Затем они предприняли попытку вплотную приблизиться к японскому рыболовецкому судну, попытка была пресечена патрульным кораблем японской службы безопасности на море, который встал между рыболовецким судном и китайскими кораблями. Корабли до утра пятницы оставались в японских территориальных водах, сообщило Киодо. В пятницу два корабля КНР были замечены с внешней стороны территориальных вод, в так называемой прилежащей зоне, один из них оснащен водяной пушкой, говорится в сообщении агентства.