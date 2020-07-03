Вышла в свет книга воспоминаний Рубена Варданяна

Книга ученого и писателя Рубена Варданяна “Selfнекролог” или “Реквием по несбывшемуся” уже на столе читателя. Книга издана издательством “Эдит Принт”.

Как передает «Арменпресс», книга о последних событиях в истории Армении. Размышления о том, как “самая большая геополитическая катастрофа века” повлияла на армянскую действительность конца ХХ века и начала XI века.

Это воспоминания одного из сотен тысяч людей, которые в результате этой катастрофы были вынуждены покинуть маленькую Армению, но, как и все армянские эмигранты, продолжают жить жизнью своей страны. В книге представлены размышления о судьбе армянина, о том, почему только 1/3 из 9 - 10 миллионов армян проживает на родине.

Автор отмечает, что он закончил работу над книгой еще два года назад, когда работал в городе Тусон, штата Аризона, где армян почти нет.

“В книге я вновь и вновь поднимаю священные вопросы, касающиеся нашей истории, ответы на которые я никак не могу найти. Многие из них могут вызвать мятежный настрой и множество недовольств”, - говорит автор.

На обложке книги изображена рваная скульптура французского скульптора Бруно Каталано под названием “Ван Гог”. Она уникальна тем, что не бывает постоянно в каком-либо одном месте, ее перевозят в разные районы. Автор воспринимает памятник как символ эмигрировавшего человека.

Рубен Варданян - академик Национальной академии Армении, профессор Аризонского университета, инициатор и редактор серии книг “Heterocyclic Drug Discovery” (в серии будут 25 - 30 томов), автор четырех книг в области медицинской химии, опубликованных в США. Его работы переведены и на русский язык.