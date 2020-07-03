“Барселона” пришла к согласию с Хави, который может занять пост главного тренера каталонского клуба.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Mundo Deportivo”. Хави может возглавить команду по окончании текущего сезона. Ныне испанец тренирует катарский клуб “Аль-Садд”.

Хави на протяжении всей своей карьеры выступал за “Барселону”. С 1998 по 2015 год футболист в составе клуба провел 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.

Подготовила Варвара Айрапетян