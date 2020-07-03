Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

“Барселона” пришла к согласию с Хави

“Барселона” пришла к согласию с Хави

“Барселона” пришла к согласию с Хави, который может занять пост главного тренера каталонского клуба.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Mundo Deportivo”. Хави может возглавить команду по окончании текущего сезона. Ныне испанец тренирует катарский клуб “Аль-Садд”.

Хави на протяжении всей своей карьеры выступал за “Барселону”. С 1998 по 2015 год футболист в составе клуба провел 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Скончался актер Геворг Додозян 11:40, 26.06.2020
Просмотрели 4444 раз
Скончался актер Геворг Додозян

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19 16:58, 30.06.2020
Просмотрели 2245 раз
Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян 19:57, 26.06.2020
Просмотрели 2010 раз
Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован 17:08, 27.06.2020
Просмотрели 1943 раз
Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала 14:19, 26.06.2020
Просмотрели 1783 раз
“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации