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В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе 3 июля коронавирусная инфекция была подтверждена у 129 граждан, 101 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе проведено 2 014 тестов. В стране обнаружен еще один очаг заражения в Степанакерте. У двух граждан этого круга был подтвержден COVID-19. Еще два новых случая были зафиксированы среди контактеров очага заражения, установленного в Степанакерте накануне.

В общей сложности, заражение из 2-х коронавирусных очагов Степанакерта было подтверждено у 4 граждан. Ведутся необходимые работы по выявлению круга общения инфицированных людей. У контакторов берутся пробы для тестирования, они изолированы.

Есть 85 изолированных лиц, фактическое лечение получают 28 пациентов. Состояние одного пациента тяжелое, у него хронические заболевания и двусторонняя пневмония.

В стране случаев смерти не зафиксировано.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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